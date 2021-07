Des Belges en vacances près des incendies d’Antalya témoignent: "L’odeur nous empêche de respirer librement" mais "aucune procédure d’évacuation" (photos et vidéos)

Alors qu’un feu de forêt a déjà coûté la vie à 3 personnes dans la province d’Antalya en Turquie, plusieurs touristes actuellement dans des hôtels de la région témoignent via notre bouton orange Alertez-nous.

Kawtar nous explique que "depuis hier matin, une fumée s’est imposée dans le ciel de Manavgat, à Sidé (zone touristique à l’est d’Antalya, ndlr). Au départ, nous pensions que c’était un petit nuage gris de passage. Dans le courant de l’après-midi, le ciel est devenu orange, limite mauve (photo ci-dessous). Il était impressionnant à voir", nous explique-t-elle, jointe par Fanny Linon.

Elle a ensuite pu assister à quelques opérations de pompiers. "Deux hélicoptères ainsi qu’un avion ont commencé à puiser de l’eau dans la mer située face à mon hôtel pour aider les hommes du feu à éteindre le feu de forêt. Vers la fin de la journée le feu était maitrisé mais le vent était chaud et désagréable. Nous avons dû nous réfugier au sein de la réception pour avoir un peu d’air et souffler", détaille-t-elle.

Des bribes d'incendie atteignent notre hôtel

Et cela n’a pas été en s’améliorant. "Ce matin, aux alentours de 6h, les hélicoptères ont repris leur service et le ciel était orange (photos ci-dessous), une odeur de fumée se dégage depuis et des bribes d’incendie atteignent notre hôtel."







Malgré cette situation qui semble alarmante, les autorités comme l’hôtel ne les évacuent pas. Ce qui surprend positivement Kawtar. "Les autorités turques gèrent plutôt bien la situation. En tant que touristes, on nous incite à continuer nos activités sans problèmes parce que la situation est sous contrôle. Le seul hic est que l’odeur est désagréable et nous empêche de respirer librement. Le ciel est couvert et le soleil se fait timide."



Nourdine, lui, est moins confiant. Il nous explique son étonnement face au calme des autorités locales dans la vidéo ci-dessous : "On est complètement envahis par la fumée, on ne voit même plus l’hôtel d’à-côté et ici il n’y a personne qui stresse, c’est normal. La fumée est en train de nous encercler. C’est noir, c’est complètement noir en fait. La fumée vient sur nous mais c’est normal. Pas de procédure d’évacuation. Les gens travaillent normalement. Mais personne dehors alors qu’à cette heure-ci normalement c’est plein dans la piscine, tu ne trouves pas une place."



Malgré ce climat anxiogène, dans l'hôtel de Béatrice, ce matin, certains touristes "profitaient" tout de même de la vue sur le nuage brûlant, comme le montre cette photo qu'elle nous a envoyée. Comme Kawtar dans sa vidéo, Béatrice constate la chaleur étouffante qui règne dans la région.







Enfin, un peu plus loin, Theo constate aussi qu'un incendie fait rage. "Nous sommes à Alanya, à 60 km des incendies de Manavgat. Pour l’instant l’hôtel ne nous a prévenu de rien mais regardant régulièrement les journaux turcs et belges, nous sommes au courant de l’incendie. Depuis notre balcon, nous pouvons voir 3 importantes fumées au loin. L’odeur du feu se fait sentir et le soleil est caché par une épaisse fumée depuis plus d’une heure", témoignait-il également via Alertez-nous vers 17h00.