Des braqueurs interrompent un couple en train de faire l'amour dans une voiture et le laissent nu en pleine rue au Brésil (vidéo)

Une scène surréaliste a eu lieu le 17 août au Brésil, relate le New York Post. Un couple qui faisait l'amour dans une voiture stationnée dans une rue tranquille de banlieue a été interrompu par des voleurs. L'homme et la femme nus ont été extraits du véhicule par trois malfrats qui se sont ensuite enfuis en voiture. Une vidéo des images de surveillance diffusée sur Twitter il y a quelques jours montre la scène choquante.

Les voleurs ouvrent violemment trois portes de la voiture pour tenter de sauter à l'intérieur et de s'enfuir rapidement, mais sont surpris par les activités qui se déroulent à l'intérieur. Mais les braqueurs effrontés n'ont pas laissé l'amour contrecarrer leur plan. L'un des voleurs a sorti le couple de la voiture et l'a poussé sur la route. Ils sont restés nus dans la rue, avant que les voleurs ne jettent leurs vêtements sur la route, sautent dans le véhicule et filent dans la nuit.

Les tourtereaux ont ensuite été vus en train de se rhabiller, bredouilles, et semblant stupéfaits de ce qui venait de se passer. On ignore si les voleurs ont été appréhendés par la suite. On ne sait pas non plus qui a publié la vidéo de surveillance.