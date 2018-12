Des camps de circoncision font 18 victimes en Afrique du Sud

(Belga) Dix-huit jeunes hommes, âgés de 17 à 20 ans, sont morts dans la province du Cap oriental en Afrique du Sud, alors qu'ils participaient à des camps d'initiation de circoncision masculine, ont indiqué les autorités mardi. Les causes des décès sont multiples, incluant la "déshydratation et la septicémie", a précisé Mamkeli Ngam, porte-parole du département des affaires traditionnelles de la province.

"Un des participants s'est suicidé et un autre s'est brûlé mortellement", a ajouté le porte-parole, précisant que la cause du brasier qui a coûté la vie à un des garçons fait toujours l'objet d'une enquête. Chaque année, des adolescents du groupe tribal sud-africain Xhosa subissent une période d'initiation de deux semaines, où ils sont circoncis par des dirigeants traditionnels. Le rite, très mystique, représente le passage de l'enfance à l'âge adulte. Les adolescents sont peints en blancs et drapés dans des couvertures, jeûnent et vivent dans des cabanes dans les montagnes de la province. Des décès surviennent chaque année pendant le rituel, en raison de la circoncision elle-même, bâclée, d'amputations accidentelles, d'infections ou de déshydratation. Les médias locaux rapportent que 21 décès dans le pays cette année sont liés à ce rite. Selon des experts, des aînés qualifiés effectuaient auparavant l'opération, qui est désormais souvent assumée par des médecins charlatans en échange d'argent. M. Ngam a indiqué à l'agence de presse allemande DPA que la police enquêtait sur les morts survenues cette année, qui se sont toutes produites depuis le début de la saison d'initiation fin novembre. L'an dernier, 14 décès ont été répertoriés dans le Cap oriental, a-t-il ajouté. (Belga)