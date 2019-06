Des centaines d'habitants de l'Ohio découvrent de l'eau ROSE dans leurs toilettes et leurs éviers (vidéo)

Des centaines de personnes se sont réveillées avec de l'eau rose dans leurs toilettes et leurs éviers à Coal Grove, dans l'Ohio, aux Etats-Unis.

Selon les autorités, cette eau rose ne représentait aucun danger pour les gens, peut-être seulement pour leurs vêtements. Dora McClellan, habitante de Coal Grove, a failli en faire l'expérience. Elle a été prévenue par son mari juste avant de lancer une machine. "Si mon mari ne me l'avait pas dit, je ne l'aurais pas su."

Stephen Burchett, exploitant de l'usine de traitement de l'eau de Coal Grove, a expliqué qu'une pompe du centre de traitement avait mal fonctionné durant la nuit, déversant une grande quantité de permanganate de sodium dans l'eau. Selon lui, ce n'est pas dangereux de boire cette eau.

Le permanganate de sodium extrait le fer et le manganèse de l'eau. Il les oxyde, les transformant en particules plus grosses que les filtres peuvent ensuite éliminer, avant d'envoyer l'eau aux particuliers et aux entreprises. Coal Grove a vidé plusieurs fois son système d'eau depuis l'incident. Il ne reste maintenant aux résidents qu'à faire couler l'eau rose pour que l'eau claire réapparaisse.