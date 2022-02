Des centaines de milliers d'Ukrainiens fuient leur pays: "La solidarité citoyenne s'organise à la frontière avec la Pologne" (vidéo)

100.000 Ukrainiens ont franchi la frontière polonaise depuis l'attaque russe qui a début jeudi, a annoncé samedi le vice-ministre polonais de l'Intérieur Pawel Szefernaker, même si les hommes ne peuvent plus quitter le pays depuis jeudi soir (un décret oblige les hommes en âge de combattre, à savoir entre 18 et 60 ans, de rester sur place, ndlr).

Nos journaliste Mathieu Col et caméraman Emmanuel Tallarico sont à Berdyszcze, à proximité de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Sur place, ils constate que l'aide en faveur des Ukrainiens arrive. "L'aide commence à s'organiser au poste frontière de Berdyszcze, de l'autre côté de la frontière ukraino-polonaise, rapporte notre reporter Mathieu Col. Il y a des bénévoles qui sont venus s'installer cette nuit avec de la nourriture, des biscuits, de l'eau, des cartes de téléphone, des lingettes… Pour des réfugiés qui commencent à pouvoir traverser la frontière, même s'ils sont à pied. Ils sont descendus d'un bus qui les a fait passer le poste frontière. Il y aurait jusqu'à 2.000 personnes qui sont de l'autre côté de la frontière à pied, souvent parce que le mari, le père a dû repartir avec la voiture pour aller se battre sur le front. Jusqu'à présent, ce n'était pas possible de traverser la frontière à pied, ça l'est désormais. Mais dans des cabines de camions ou des bus qui vont spécialement les chercher. 2.000 personnes, femmes et enfants, de l'autre côté. Quand elles arrivent ici, soit quelqu'un les attend. Il y a des parkings dans lesquels des proches les attendent depuis plusieurs heures, soit personne mais ils descendent quand même pour pouvoir se restaurer un peu, grâce à des bénévoles comme cette jeune fille qui est venue s'installer pendant la nuit. Elle est à moitié Russe, à moitié Ukrainienne, elle a décidé de venir pour donner ce qu'elle peut, parce qu'elle ne pouvait pas ne rien faire, nous a-t-elle dit. Pour ces femmes et ces enfants, c'est le début de l'exode en Pologne. Ils ne savent pas forcément où ils vont aller. Ils ont parfois des proches, parfois pas. Ils comptent sur la solidarité qui commence à s'organiser ici de manière très spontanée. Ce n'est pas une aide gouvernementale, ce sont de simples citoyens qui ont envie d'être solidaires et qui sont déterminés."