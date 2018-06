Des centaines de parachutistes sautent sur la Normandie pour commémorer le D-Day

(Belga) Des centaines de parachutistes ont sauté, dimanche, au dessus du bocage normand dans le cadre de la commémoration du 74e anniversaire du débarquement de Normandie, le 6 juin 1944. Comme chaque année, le souvenir du Débarquement est célébré durant plusieurs jours en Normandie.

Ce dimanche, 575 soldats provenant des Etats-Unis, de France, des Pays-Bas et de Roumanie ont sauté depuis des C-130 et C-160 dans la région de Saint-Mère Eglise pour commémorer les opérations aéroportées des 82e et 101e Airborne Divisions du 6 juin 1944. Susan Eisenhower, la petite-fille du général Dwight Eisenhower, planificateur du Débarquement de Normandie, était présente ce dimanche en France. "C'est un endroit iconique pour beaucoup de raisons: pour l'héroïsme des soldats qui ont combattu ici mais aussi pour l'alliance majeure entre les USA, la Grande-Bretagne et la France ainsi que les autres pays présents aujourd'hui", a-t-elle déclaré au site d'informations des forces américains Stars and Stripes. Des milliers de spectateurs ont assisté à la pluie de parachutistes qui avaient pu bénéficier de très bonnes conditions climatiques. Le soir du 6 juin 1944, 156.000 soldats alliés avaient pris pied sur le sol français avec 20.000 véhicules. Les pertes alliées sont estimées à près de 10.000 victimes (tués, blessés ou disparus) au soir du 6 juin 1944. (Belga)