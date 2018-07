Des centaines de réfugiés syriens quittent le Liban pour rentrer chez eux

(Belga) Quelque 850 réfugiés syriens quittent lundi le Liban pour rentrer dans leur pays, Beyrouth ayant fait de ces départs organisés en coordination avec les autorités de Damas une de ses priorités.

En Syrie, les combats ont pris fin dans certains secteurs reconquis par le régime de Bachar al-Assad et le Liban voisin estime que l'heure du retour a sonné pour les quelque 1,5 million de réfugiés, installés sur son territoire pour fuir la guerre qui ravage leur pays depuis 2011. Les départs de lundi sont les plus importants en nombre organisés à ce jour au Liban. Ils se tenaient dans la localité d'Aarsal, dans l'est du pays tout près de la frontière. "Le rapatriement volontaire de quelque 850 réfugiés syriens a débuté" lundi matin, a indiqué l'agence de presse nationale libanaise ANI. Avant d'emprunter la route, hommes, femmes et enfants de tous âges étaient installés dans des voitures, des camionnettes et des tracteurs, et avaient emporté avec eux des valises, des provisions et parfois de la volaille, a constaté un photographe de l'AFP.