Des chercheurs créent une "carte du virus" basée sur des données de Facebook et Google

Des chercheurs ont présenté lundi aux Etats-Unis une carte du coronavirus se basant sur des données recueillies sur Facebook et Google pour mieux surveiller la propagation de la pandémie Olivier DOULIERY

Des chercheurs ont présenté lundi aux Etats-Unis une carte du coronavirus se basant sur des données recueillies sur Facebook et Google, pour mieux surveiller la propagation de la pandémie et ainsi faciliter le redémarrage de l'économie.

Cette carte offre des "indications en temps réel sur l'activité du Covid-19 qui n'étaient pas disponibles auparavant", souligne un communiqué de l'Université Carnegie Mellon, qui gère le projet. Elle s'appuie notamment sur les réponses apportées par des utilisateurs de Facebook et Google à des questionnaires en ligne sur les symptômes ressentis.

Déjà disponible aux Etats-Unis, la carte est en train d'être étendue à d'autres pays avec l'aide de chercheurs de l'Université du Maryland, a précisé le patron de Facebook Mark Zuckerberg.

"Alors que le monde entier lutte contre le Covid-19 et que des pays sont en train de développer des plans pour rouvrir leurs sociétés, il est essentiel de comprendre clairement comment la maladie se propage", a-t-il écrit dans un message diffusé sur son compte Facebook et dans le Washington Post.

"Grâce à sa communauté regroupant des milliards de personnes à travers le monde, Facebook est dans une position unique pour aider les chercheurs et les autorités sanitaires à avoir accès à l'information dont ils ont besoin pour répondre à l'épidémie et pour commencer à prévoir la reprise", a-t-il ajouté.

Les chercheurs de Carnegie Mellon disent recevoir environ un million de réponses par semaine des abonnés de Facebook, et environ 600.000 de la part des utilisateurs de Google.

Facebook propose notamment un questionnaire centré sur les symptômes ressentis comme la fièvre, la toux, des difficultés à respirer ou la perte d'odorat. Les données recueillies sont gérées par les chercheurs et ne sont pas partagées avec le réseau social.

"Dans la mesure où la présence de ces symptômes représente des signes avant-coureurs de complications plus graves, ce sondage peut aider à prévoir combien de cas les hôpitaux peuvent s'attendre à recevoir dans les jours suivants et à apporter des indicateurs sur les endroits où l'épidémie se propage rapidement et ceux où la courbe des nouvelles infections se stabilise", a souligné M. Zuckerberg.

Les chercheurs de Carnegie Mellon s'appuient également sur des données anonymisées en provenance de Google et d'autres partenaires sur les symptômes ressentis ainsi que sur les recherches effectuées par les internautes.

Cela leur permettra de "surveiller les évolutions au fil du temps" et donc "d'anticiper l'activité du Covid-19 plusieurs semaines à l'avance", affirme le communiqué de l'université.