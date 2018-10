Des colis envoyés au Pentagone suspectés de contenir de la ricine

(Belga) Au moins deux colis adressés au Pentagone cette semaine ont été suspectés de contenir de la ricine, un poison très puissant, a indiqué mardi un responsable américain de la Défense.

Au moins deux paquets suspects à destination d'une personne au Pentagone, ont été interceptés lundi dans un centre de tri à proximité, a détaillé Chris Sherwood, un porte-parole du ministère de la Défense. Les autorités "ont identifié certains colis suspects" pendant la procédure de filtrage, précisant qu'ils étaient "soupçonnés" de contenir de la ricine, a-t-il ajouté, précisant que les autorités attendaient toujours la confirmation que ces colis contenaient bien cette substance. La police du Pentagone a renvoyé l'affaire au FBI. Un responsable de la Défense a dit à l'AFP que les colis étaient à destination du ministre de la Défense Jim Mattis et de l'amiral John Richardson. "Des agents du FBI ont en leur possession deux enveloppes suspectes qui avaient été identifiées dans un centre de tri de courrier du Pentagone. Des tests complémentaires de ces enveloppes sont actuellement en cours", a précisé la police fédérale américaine dans un communiqué. Tout le courrier reçu lundi au centre de tri du Pentagone a été placé en quarantaine et "ne pose aucune menace au personnel du Pentagone", a précisé Rob Manning, un porte-parole du ministère de la Défense. Une autre "enveloppe suspecte", envoyée au président américain Donald Trump le 1er octobre, a également été interceptée, a annoncé dans un communiqué le Secret Service. "L'enveloppe n'est pas rentrée dans la Maison Blanche", a précisé le service de protection des personnalités politiques, sans détailler ce qu'elle contenait. La ricine est le poison le plus violent du règne végétal, 6.000 fois plus puissant que le cyanure. Il s'agit d'une substance mortelle en cas d'ingestion, d'inhalation ou d'injection, et contre laquelle il n'existe pas d'antidote.