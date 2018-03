Des coups de feu font un mort et deux blessés dans une école secondaire en Alabama

(Belga) Des coups de feu, probablement accidentels selon les premières communications des autorités locales, ont fait un mort et deux blessés mercredi sur le site d'une école secondaire en Alabama, aux Etats-Unis. L'incident a eu lieu à la Huffman High School de Birmingham, ville la plus importante de cet Etat en termes de population.

Les médias locaux, dont le site AL.com, rapportent qu'une personne, étudiant dans cette école, est décédée des suites des coups de feu, sur le chemin de l'hôpital. Un autre élève de l'établissement a été blessé et se retrouve dans un état critique mais stable, tandis qu'une personne adulte, employée par le lycée, a été soignée sur place. Cette dernière n'a pas dû être hospitalisée. Le Washington Post relaie mercredi une communication des autorités locales en charge des écoles publiques, dans laquelle il est fait mention de "coups de feu" impliquant "deux étudiants", au moment de la sortie des classes. "L'école a été brièvement mise en 'lockdown', et la police a été appelée. Les étudiants ont entre-temps pu rentrer chez eux, et la police enquête activement sur les circonstances des tirs", est-il précisé dans ce très bref communiqué. Les faits sont survenus exactement trois semaines après la meurtrière fusillade du lycée Marjory Stoneman Douglas, en Floride, qui a secoué l'Amérique le jour de la Saint-Valentin. Cette tuerie perpétrée par un ancien étudiant de l'école, qui a fait 17 morts, a relancé aux Etats-Unis le débat sur l'accès aux armes à feu, poussant notamment un large groupe d'étudiants à interpeller le monde politique, et des entreprises du secteur de la grande distribution à revoir leurs conditions de vente d'armes. (Belga)