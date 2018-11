Des démocrates américains portent plainte contre la nomination du ministre de la Justice

(Belga) Trois sénateurs démocrates américains ont déposé une plainte lundi contre la nomination du ministre de la Justice par intérim Matthew Whitaker, dont la légalité est également contestée devant la Cour suprême des Etats-Unis.

"Le choix dictatorial de Donald Trump de nommer Whitaker nous prive, nous sénateurs, de notre obligation constitutionnelle d'examiner les principaux responsables du système judiciaire", a expliqué dans un communiqué le sénateur Richard Blumenthal, qui a saisi un tribunal fédéral de Washington avec ses collègues Sheldon Whitehouse et Mazie Hirono. Selon la Constitution américaine, le président nomme ses ministres, mais doit faire valider ses choix par les sénateurs. Or, Matthew Whitaker, désigné ministre temporaire le 7 novembre après le limogeage de Jeff Sessions, n'a pas été confirmé par le Sénat. La Maison Blanche soutient que ce n'est pas nécessaire pour un intérim. Le choix de M. Whitaker s'inscrit "dans des siècles de pratiques", a encore justifié lundi la porte-parole du ministère de la Justice, Kerri Kupec. Mais pour Richard Blumentahl, si le président Trump a évité cette étape, c'est parce que "Matthew Whitaker ne passerait pas le test". Celui-ci est soupçonné d'avoir été nommé pour reprendre en main la délicate enquête russe, dont un volet porte sur les soupçons de collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump lors de la présidentielle de 2016. Matthew Whitaker a dans le passé qualifié cette tentaculaire enquête de "chasse à l'homme", reprenant à son compte la version du président Trump. Les démocrates, mais aussi certains sénateurs républicains, ont exprimé leurs inquiétudes pour le déroulement de l'investigation. Plusieurs juristes ont également exprimé leurs doutes sur la légalité de la nomination de M. Whitaker, contre lequel les recours se multiplient. Des avocats ont ainsi demandé vendredi à la Cour suprême de lui interdire de répondre au nom de l'administration dans un dossier qui oppose leur client au gouvernement, sur l'interdiction pour d'anciens condamnés d'acheter des armes à feu. Ils souhaitent que la Cour suprême désigne rapidement le numéro deux du ministère Rod Rosenstein -qui lui a reçu l'aval du Sénat-- comme le seul habilité à leur répondre. Une décision rapide "dissiperait le nuage d'incertitudes qui entoure sa nomination et résoudrait le nombre croissant de recours devant les tribunaux", écrivent-ils dans leur pétition. Une procédure comparable a été introduite devant un tribunal du Maryland la semaine dernière. Ce flou juridique fait peser un risque sur les décisions prises par Matthew Whitaker, qui pourraient être invalidées si la justice déclarait sa nomination illégale.