Des dizaines de blessés après le tremblement de terre au Japon

(Belga) Des dizaines de personnes ont été blessées lors d'un important tremblement de terre dans le nord-est du Japon. La chaîne de télévision japonaise NHK a rapporté dimanche matin qu'au moins 96 personnes ont été blessées dans les préfectures de Fukushima et Miyagi et dans la région de Kanto. Aucune alerte tsunami n'a été déclenchée.

Le séisme a eu une magnitude de 7,3 - au lieu de 7,0 comme indiqué précédemment - et s'est produit après 15h00, heure belge. Les secousses ont été ressenties jusqu'à la capitale Tokyo. Selon l'Agence météorologique japonaise (JMA), le tremblement de terre a eu lieu à une profondeur de 60 kilomètres dans l'océan Pacifique au large de la zone de Fukushima, ravagée par le séisme et le tsunami du 11 mars 2011 qui avaient causé 18.000 morts et disparus et provoqué une catastrophe nucléaire. Des coupures de courant pour plusieurs centaines de milliers de foyers dans le nord-est du pays avaient été rapidement signalées par les médias locaux. Tepco, l'opérateur de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi gravement accidentée en mars 2011, a déclaré dans un tweet qu'il surveillait l'impact du séisme sur ses installations. (Belga)