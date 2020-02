Des dizaines de migrants blessés dans l'accident d'un camion les transportant au Mexique

(Belga) Un camion transportant environ 200 migrants non documentés au Mexique a été accidenté mardi, tuant au moins une personne et en blessant 84 autres, a communiqué l'institut mexicain de la migration.

Le conducteur a perdu le contrôle du véhicule qui s'est retourné sur une route en serpent entre Santiago Tuxtla et San Andres Tuxtla, dans l'Etat de Veracruz, à plus de 500 km à l'est de la capitale du Mexique. Plusieurs migrants sont tombés du véhicule et un homme originaire du Guatemala a été tué. Selon les autorités, les personnes à bord venaient du Honduras, d'El Salvador et du Guatemala. Elles étaient déshydratées et entassées dans la remorque du camion. Le Mexique est un pays de transit pour ces personnes qui tentent de rejoindre les USA pour fuir la pauvreté et la violence. Ils sont ainsi des proies pour le trafic d'êtres humains.