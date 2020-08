Des dizaines de milliers de Bélarusses manifestent à Minsk contre le pouvoir

(Belga) Des dizaines de milliers de Bélarusses manifestaient dimanche à Minsk pour dénoncer la réélection du président Alexandre Loukachenko, confronté depuis deux semaines à un immense mouvement de protestation, selon des journalistes de l'AFP.

Brandissant des drapeaux blanc et rouge, les couleurs de la contestation, la foule était réunie sur la place de l'Indépendance et dans les rues environnantes. Des médias et des comptes de messagerie Telegram liés à l'opposition évoquaient quant à eux plus de 100.000 protestataires dans la capitale bélarusse pour le deuxième dimanche consécutif. (Belga)