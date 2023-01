Des documents confidentiels de Biden retrouvés dans les locaux d'un cercle de réflexion

(Belga) Des documents classés confidentiels datant de la vice-présidence de Joe Biden (sous Barack Obama de 2009 à 2017) ont été retrouvés dans les locaux d'un cercle de réflexion de Washington que l'actuel président a parfois utilisés comme lieu de travail, a indiqué lundi la Maison Blanche.

Des avocats de Joe Biden ont découvert les documents en novembre en vidant ces locaux et les ont remis aux Archives, chargées de préserver de type d'actes, a affirmé son conseiller juridique Richard Sauber. "La Maison Blanche coopère avec les Archives nationales et le ministère de la Justice", a indiqué M. Sauber dans un communiqué. Ce "petit nombre de documents classés confidentiels" ont été retrouvés dans un "placard fermé à clé" au Penn Biden Center, un cercle de réflexion lié à l'université de Pennsylvanie, a-t-il dit. "Les documents n'avaient pas fait l'objet d'une quelconque requête ou demande antérieure" et, depuis leur remise aux Archives, les avocats de Joe Biden ont continué de coopérer afin de "s'assurer que les Archives soient bien en possession de toute archive de l'administration Obama-Biden", a-t-il ajouté. Selon le média américain CBS News, le ministre de la Justice Merrick Garland a ordonné au procureur fédéral de Chicago de passer les documents en revue, et la police fédérale (FBI) a aussi ouvert une enquête. Citant une source anonyme, CBS News indique qu'une dizaine de documents sont concernés et aucun ne contient de secrets nucléaires. Le FBI avait mené en août une spectaculaire perquisition de la résidence de Donald Trump en Floride afin de recouvrer des milliers de documents, y compris une centaine classés secret défense, emportés par l'ex-président après son départ de la Maison Blanche et qu'il avait jusque-là refusé de restituer aux Archives. (Belga)