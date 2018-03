Des élèves nettoient bénévolement les vêtements de leurs camarades plus démunis (vidéo)

Depuis quatre semaines, un service de nettoyage vestimentaire est proposé à l’école Goose Creek aux Etats-Unis. Ce service offert aux étudiants plus démunis leur permet de laver leurs vêtements. Ils doivent d’abord remplir un formulaire auprès du service d’aide de l’école. Quand ils sont acceptés, ils reçoivent un sac et on leur désigne un jour précis pour l’apporter rempli de vêtements sales.



Profs et élèves mettent la main à la pâte



Des étudiants bénévoles qui font partie du cours pour apprendre à servir lavent les vêtements de leurs camarades, un professeur les plie et l’élève dans le besoin le récupère à la fin de la journée. Tout reste évidemment confidentiel.



Selon un programme mis sur pied par la marque Whirpool, les étudiants qui ont accès à des vêtements propres grâce à de telles initiatives vont à l’école 10 jours de plus que s’ils n’y avaient pas accès. Il montre aussi une hausse de 84% de la participation en classe.