Des enfants migrants maltraités, tache sur la politique migratoire de Trump

Manque criant d'hygiène, cellules surpeuplées et sans matelas: la visite d'une ONG dans un centre de la police américaine aux frontières accueillant plus de 250 enfants au Texas a relancé le débat sur les conditions de détention des mineurs entrés illégalement aux Etats-Unis.

Le ministère de la Santé (HHS) a annoncé lundi que 249 enfants détenus dans le centre de Clint, près d'El Paso (Texas), "devraient tous être sous la garde du HHS mardi", selon CNN.

L'élue démocrate du Texas Veronica Escobar avait demandé des comptes la semaine dernière à l'agence Customs and Border Protection (CBP) après la révélation par Human Rights Watch de la situation déplorable dans laquelle se trouvaient des enfants non accompagnés ou séparés de leur famille proche.

"Face à moi, l'enfant de trois ans a des noeuds dans les cheveux, une toux sèche, un pantalon plein de boue et des yeux qui se ferment de fatigue", raconte dans un communiqué Clara Long, membre de la délégation qui a visité le centre à Clint.

C'est son grand frère, âgé de onze ans, qui s'occupe de lui depuis leur arrestation il y a trois semaines, après avoir traversé la frontière avec un oncle de dix-huit ans, dont ils ont été séparés.

Selon le récit de HRW, les enfants détenus à Clint "n'ont pas d'accès régulier aux douches ou à des vêtements propres", certains ne se sont pas lavés "depuis des semaines", n'ont pas de savon et ont parfois des poux. Quinze mineurs ont attrapé la grippe et dix ont dû être placés en quarantaine en raison de leur état de santé.

Lors d'une audition le 18 juin à San Francisco, l'avocate du gouvernement avait justifié l'absence de savon et de brosse à dent, estimant qu'ils ne faisaient pas partie des conditions de détention "sûre et saine" prévues par la loi pour les mineurs non accompagnés.

Ces explications ont provoqué un tollé. D'anciens otages américains de pirates somaliens ou de talibans afghans ont assuré sur Twitter que même leurs geôliers leur avaient fourni de quoi se laver. La jeune élue démocrate Alexandria Ocasio-Cortez a comparé la semaine dernière ces centres de détention à des "camps de concentration" gérés par une administration "fasciste".

- Les failles du système -

La loi migratoire américaine stipule également que les mineurs non accompagnés ne peuvent être détenus par le CBP plus de 72 heures et doivent ensuite être remis à leur famille ou être pris en charge dans un centre d'hébergement du ministère de la Santé.

Mais la police aux frontières est débordée --144.000 arrestations en mai-- et l'hébergement géré par le HHS ne suffit plus.

"Ce n'est pas à la police aux frontières de s'occuper des enfants, c'est pourquoi ces structures ne sont pas adaptées aux enfants et ils (les agents) sont aussi en colère que nous", a affirmé dimanche sur MSNBC Warren Binford, avocate spécialisée dans les droits de l'enfant qui a visité Clint où les mineurs dorment à même le sol cimenté, simplement protégés par une couverture de survie.

Selon le CBP, plus de la moitié de ses agents ont été mobilisés pour s'occuper des mineurs. "Nous sommes une agence chargée de la sécurité aux frontières et on nous demande de faire quelque chose que nous ne sommes pas censés faire", a récemment affirmé Robert Perez, chef adjoint de la police migratoire.

Les organisations de passeurs exploitent les "failles" des lois sur l'immigration et "la réalité sur le terrain pour saturer le système", a-t-il ajouté, alors que le CBP remet en liberté de nombreux migrants après leur dépôt de demande d'asile.

Le président américain Donald Trump, qui a fait de la lutte contre l'immigration clandestine l'une de ses priorités, a annoncé dimanche le report de deux semaines d'une opération d'expulsion massive, pour permettre au Congrès de s'entendre sur un budget d'urgence.

Les démocrates, qui contrôlent la Chambre des représentants, pourraient voter dès mardi l'octroi de 4,5 milliards de dollars d'aide humanitaire. Mais les républicains, majoritaires au Sénat, menacent de le retoquer si une partie du budget n'est pas dévolue aux forces de l'ordre.