Des étudiants de Louvain premiers lors d'une course de voitures solaires au Chili

La voiture à l'énergie solaire construite par l'équipe d'étudiants de Louvain, Punch Powertrain Solar Team, a gagné la course chilienne de voitures solaires Carrera Solar Atacama.

Pendant cette course entre voitures solaires, considérée comme la plus extrême du genre en termes de parcours et de conditions météorologiques, 2.577 km ont été parcouru de la capitale Santiago à Arica, dans le nord du pays. Le parcours comprenait des sommets à 3.430 mètres d'altitude dans les Andes, ainsi qu'un passage dans le désert d'Atacama. L'équipe de Louvain a parcouru les 2.577 km répartis sur six jours de course en 36 heures. "Pendant la course, l'équipe a repoussé les limites de la voiture solaire. À l'exception de quelques problèmes électroniques mineurs, notre course a été impeccable", a déclaré le pilote Pieter Galle. Le championnat du monde des voitures solaires en Australie constitue le prochain défi pour les étudiants louvanistes. Son départ sera donné le 13 octobre 2019.