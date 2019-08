Des ex-Diables Rouges à l'avant-première du documentaire sur Diego Maradona

(Belga) Jean-Marie Pfaff, Danny Veyt et Leo Van Der Elst, trois Diables Rouges qui ont participé à la Coupe du monde de football en 1986, et témoins de la prodigalité de l'Argentin Diego Maradona, ont assisté mercredi soir avec de nombreux fans du ballon rond à la projection du documentaire consacré au footballeur. La séance en avant-première au Kinépolis à Bruxelles a permis de découvrir le portrait d'un rebelle, héro, traître et dieu.

Le film raconte l'histoire d'un jeune Argentin qui s'est hissé des plus pauvres quartiers de Buenos Aires aux sommets du football. A son apogée, Diego Maradona a battu un record le 5 juillet 1984 à Naples et rapporté un premier titre à son pays. "Diego Maradona" explore les années passées à Naples par la superstar du foot. On y voit un athlète débridé sur le terrain comme dans la vie privée. Le documentaire revient sur ses succès mais aussi ses excès et le prix à payer pour ceux-ci. "Je l'ai toujours dit: dans le football, tu n'as pas d'amis, mais que des collègues. On le voit aussi avec Maradona. Quand il a eu besoin de soutien, il n'y avait plus personne", raconte Jean-Marie Pfaff. Ancien coéquipier, Leo Van Der Elst ajoute au sujet du documentaire sur le sportif: "Il y avait beaucoup de plans rapprochés. Et le plus fort, c'était de lire la colère et la tristesse dans ses yeux". Le documentaire a été réalisé avec plus de 500 heures de matériel d'archives et a reçu le soutien de Diego Maradona, âgé désormais de 58 ans. Le Britannique Asif Kapadia est à la manœuvre, lui qui aussi produit "Senna" et "Amy" sur le pilote de Formule 1 Ayrton Senna et la chanteuse Amy Winehouse.