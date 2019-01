Des feux d'artifice ont illuminé le monde entier pour le Nouvel An: petit tour du monde en images

Comme chaque année pour le Nouvel An, le monde a vibré au rythme des feux d'artifice. De nombreuses grandes villes ont été éblouies par des spectacles magnifiques. Petit tour d'horizon.

L'arc de Triomphe brille de mille feux. Paris a choisi l'un de ses monuments emblématiques pour projeter son spectacle et célébrer l'année nouvelle. Sur les Champs Elysée, 300.000 spectateurs ont fait le déplacement et autant de smartphones ont illuminé l'avenue entière.







Rio de Janeiro



Au Brésil, le passage à l'an neuf s'est parfois fait les pieds dans l'eau. Sur la plage de Copacabana à Rio, ils étaient nombreux à plonger dans une mer aux reflets colorés. Rio, la cité merveilleuse, embrasse 2019 avec optimisme. "On a profité du spectacle depuis la plage. C’est vraiment merveilleux. C’est un souvenir qui va rester dans mon cœur et qui est imprimé dans mon esprit", a confié une participante. "2018 a été une année très difficile et je pense que 2019 sera l’année de la reconstruction et beaucoup de bonnes choses vont arriver", s'est exprimé une autre.







Londres

À Londres, le spectacle a commencé au son des cloches. Alors que Big Ben sonnait les douze coups de minuit, le feu d'artifice a enflammé le "London Eye", la grande roue située au bord de la Tamise. Le show de son et lumière a célébré l'esprit d'ouverture de la capitale… avant un bouquet final époustouflant.







Athènes en Grèce, près de l'Acropole









Le feu d'artifice sur la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa, qui culmine à 830 mètres à Dubaï (Emirats Arabes Unis)









Sydney









Cologne









Berlin









La ville de Bassorah en Irak