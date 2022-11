Des habitants retiennent 70 touristes en otage au Péru: ils veulent dénoncer une fuite de pétrole d'un oléoduc

Un groupe de Péruviens retient une septantaine de touristes sur un bateau dans la région amazonienne péruvienne. Leur but: protester contre la fuite d'un oléoduc. Les activistes accusent les autorités de ne pas agir contre la pollution de l'environnement.

Des habitants de la région retiennent environ 70 vacanciers nationaux et étrangers sur la rivière Maranon. Il s'agit notamment d'Américains, d'Espagnols, de Français, de Britanniques et de Suisses. Tous se porteraient bien.

Par leur action, les villageois veulent forcer le gouvernement péruvien à réagir face à une fuite de pétrole d'un oléoduc de la compagnie énergétique Petroperu.

Ils exigent notamment que l'état d'urgence soit déclaré.

Petroperu assure que l'oléoduc a été délibérément endommagé à plusieurs reprises. Depuis décembre 2021, plus de 50 sinistres ont été enregistrés. L'entreprise affirme nettoyer la pollution et fournir à la population de l'eau potable et de la nourriture.