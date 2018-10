Des images inédites des attentats du 11 septembre ont été publiées

Dans quelques jours, l'Amérique entière se souviendra de l'un de ses plus grands drames: les attentats du 11 septembre à New-York, en 2001, ont fait 3.000 morts et 6.000 blessés.

Le 31 août dernier, une chaîne YouTube a mis en ligne des images restaurées et inédites de la destruction des tours jumelles du World Trade Center par deux avions détournés. Des images capturées par Mark LaGanga, caméraman d'une grande chaîne de télévision.

8,3 millions de personnes ont déjà regardé la vidéo en moins de 10 jours.

La qualité des images et du son est exceptionnelle, sachant qu'on est 2001 et que les conditions étaient dantesques.

On y entend des témoignages poignants, on est plongé dans une ambiance infernale, suffocante, dramatique, et ce durant une demi-heure. Il n'y a ni montage, ni coupage. Ce sont les plans successifs pris par le caméraman de CBS News à l'époque.

Il a capturé notamment, à quelques centaines de mètres, l'effondrement de la deuxième tour (18") et le nuage de poussière qui a fait tellement de morts…