Des jets privés utilisés "illégalement" pour la fuite de Carlos Ghosn

(Belga) La compagnie aérienne privée turque MNG Jet a dénoncé vendredi l'utilisation "illégale" de deux de ses appareils pour permettre à l'ancien patron de Nissan-Renault Carlos Ghosn de fuir le Japon pour le Liban, via Istanbul, ajoutant avoir porté plainte.

"MNG Jet a déposé une plainte au sujet de l'utilisation illégale de ses services d'aviation privée en lien avec la fuite de Carlos Ghosn", a déclaré la compagnie dans un communiqué. Selon MNG Jet, deux jets privés ont été loués en décembre à deux clients: l'un des appareils pour un vol Dubaï-Osaka, puis Osaka-Istanbul, et l'autre pour un vol Istanbul-Beyrouth. "Ces deux locations n'avaient en apparence aucun lien entre elles. Le nom de M. Ghosn n'est apparu dans les documents d'aucun des deux vols", a affirmé MNG Jet, ajoutant que la compagnie opère les appareils mais n'en est pas propriétaire. La compagnie rejette la faute sur l'un de ses employés qui a été arrêté par la police turque et qu'elle accuse d'avoir agi de sa propre initiative et d'avoir "falsifié des documents". MNG Jet indique avoir lancé une enquête interne et coopérer avec les autorités turques qui ont arrêté jeudi sept personnes, dont quatre pilotes, soupçonnées d'avoir aidé M. Ghosn dans sa fuite. Les sept suspects doivent être déférés devant un tribunal vendredi en vue de leur placement en détention provisoire. La fuite de M. Ghosn du Japon, où il est accusé de malversations financières et était assigné à résidence après 130 jours en prison, constitue un spectaculaire rebondissement dans une affaire hors normes qui a vu la chute de l'un des plus puissants patrons de l'automobile. D'après les médias turcs, M. Ghosn est soupçonné d'avoir atterri tôt lundi à l'aéroport Atatürk à bord d'un appareil en provenance d'Osaka, et d'en être reparti vers le Liban peu de temps après à bord d'un autre jet privé. (Belga)