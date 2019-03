Des lycéens californiens font le salut nazi en posant avec une croix gammée

(Belga) Des élèves d'un lycée de Californie se sont pris en photo en train de faire le salut nazi à côté d'une croix gammée réalisée avec des gobelets en plastique, provoquant un tollé dans leur établissement et leur communauté.

Les photos en question ont été réalisées au cours d'une fête et diffusées sur les réseaux sociaux durant le week-end. "Lorsque j'en ai entendu parler, ça m'a révulsé", a déclaré à l'AFP Martha Fluor, vice-présidente du lycée Newport Harbor de la ville de Newport Beach, à environ 60 km au sud de Los Angeles. "C'est écoeurant de voir des élèves qui reçoivent une éducation de grande qualité se comporter de la sorte", a ajouté Mme Fluor, assurant que le lycée était en contact avec la police et les autorités locales pour étudier les mesures disciplinaires à prendre. Une demi-douzaine d'élèves ayant pris part à cette fête ont déjà publiquement lu une lettre d'excuses lundi. Selon Mme Fluor, au moins deux des lycéens impliqués dans la mise en scène sont eux-mêmes de religion juive, mais aucun ne peut plaider l'ignorance. Comme ailleurs dans le monde, les actes antisémites sont en nette hausse aux Etats-Unis. Selon l'Anti-Defamation League, ONG américaine dédiée à la lutte contre l'antisémitisme, ils ont augmenté de 58% entre 2016 et 2017, pour beaucoup dans un cadre scolaire ou universitaire. (Belga)