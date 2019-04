Des malfrats dérobent un million de dollars lors d'un "braquage éclair" dans un aéroport au Mexique

Des individus armés ont attaqué en trois minutes un fourgon blindé sur une piste d'un aéroport international du centre du Mexique, alors que les fonds étaient sur le point d'être chargés dans un avion, et auraient emporté un million de dollars de butin.

Les faits sont survenus mercredi soir vers 21H00. Les voleurs sont arrivés à bord d'une camionnette et ont défoncé les barrières de sécurité sur la piste de l'aéroport de Guanajuato, a expliqué l'opérateur de l'aéroport, le Groupement aéroportuaire du Pacifique (GAP).

Sous la menace des armes, ils ont pris les sacs que les employés de l'aéroport s'apprêtaient à charger, puis se sont enfuis en défonçant les barrières à un autre endroit, le tout en moins de trois minutes, ont précisé GAP et les autorités locales. Aucun montant n'a été donné de source officielle, mais selon les médias locaux, le butin s'élèverait à quelque 20 millions de pesos, soit un million de dollars.

Le 14 décembre dernier, un fourgon transportant 118 millions de pesos (6,2 millions de dollars) avait été intercepté par des bandits dans ce même Etat de Guanajuato. Le camion avait plus tard été retrouvé enterré dans une ville proche.

Guanajuato est l'un des centres industriels les plus importants du Mexique, avec de nombreuses usines automobiles, aéronautiques et d'industrie lourde. Ces activités, ainsi que la présence d'importantes infrastructures énergétiques, ont attiré les organisations criminelles avec leur cortège d'extorsions, de kidnappings et de vol de combustible, selon les autorités.