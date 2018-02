Des milliers d'Australiens manifestent contre la "Journée de l'invasion"

Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé à travers l'Australie vendredi contre la fête nationale commémorant l'arrivée des premiers colons britanniques en 1788, fête qu'ils considèrent comme une insulte aux populations indigènes.

Pour beaucoup d'Australiens, la "Journée de l'Australie" célébrée le 26 janvier représente le début de l'oppression du peuple aborigène. Ils exigent que cette journée de la fête nationale soit repensée.

"L'Australie est une société diversifiée aujourd'hui et nous devons inclure tout le monde, alors il faut changer de date", a déclaré à l'AFP Rachel Muir, qui prenait part à ce que les manifestants qualifient de "Journée de l'invasion" à Melbourne.

Plus de 10.000 personnes ont défilé dans cette ville du sud-est de l'Australie. "Cela a toujours été, cela sera toujours, une terre aborigène", scandaient les manifestants. "Vous êtes sur des terres volées", proclamaient les banderoles.

Des milliers d'autres manifestants se sont rassemblés dans les principales villes de l'immense pays-continent.

"L'Australie doit prendre en compte ses peuples indigènes", a déclaré à l'AFP Greg Hunt, un protestataire. "Célébrer la Journée de l'Australie le jour où les Européens ont envahi l'Australie constitue un affront, c'est très irrespectueux envers les gens dont nous avons pris la terre".

L'idée qu'il faut changer la date de la fête nationale fait son chemin depuis quelques années dans le pays. En 2017, trois municipalités de l'Etat de Victoria ont voté pour ne plus reconnaître celle du 26 janvier.

Le Premier ministre Malcolm Turnbull est résolument hostile à tout changement, qui selon lui serait facteur de divisions.

"Nous reconnaissons que l'histoire de la colonisation européenne en Australie fut complexe et tragique pour les indigènes australiens", a-t-il dit dans un récent discours. "Mais avant tout, pendant la Journée de l'Australie, nous reconnaissons nos réussites en tant qu'Australiens".

Les aborigènes, qui étaient un million lors de l'arrivée des colons, ne représentent plus que 3% des 24 millions d'Australiens. Ils sont donc aujourd'hui moins nombreux qu'au début de la colonisation.

Les aborigènes restent de loin la population la plus défavorisée du pays avec en particulier des taux de pauvreté et d'incarcération plus élevés. Ils sont en moins bonne santé que la population générale.

Un sondage récent a montré cependant que de nombreux Australiens sont plutôt indifférents à la fête nationale, la plupart ne sachant pas à quoi correspond la date du 26 janvier.