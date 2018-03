Des milliers d'évacués de la Ghouta arrivent en territoire rebelle

(Belga) Des milliers de combattants et de civils sont arrivés mercredi en territoire rebelle dans le nord-ouest de la Syrie, après avoir été évacués de zones insurgées de la Ghouta orientale, près de Damas, selon un correspondant de l'AFP.

Des bus transportant des combattants et leurs familles, ainsi que d'autres civils, sont arrivés progressivement à Qalaat al-Madiq, secteur rebelle dans la province de Hama et escale coutumière sur la route vers Idleb, province du nord-ouest qui échappe quasi-intégralement au régime. A leur arrivée, des ONG humanitaires distribuaient des jouets, du lait et du jus aux enfants descendant des bus, a constaté le correspondant de l'AFP. Selon l'agence officielle Sana, 6.432 personnes se trouvaient à bord du convoi, qui a quitté mardi dans la nuit la poche rebelle qui étaient contrôlée par le groupe Faylaq al-Rahmane dans la Ghouta. Ces nouvelles évacuations interviennent dans le cadre d'un accord négocié par ce groupe rebelle avec la Russie, allié indéfectible du président Bachar al-Assad. (Belga)