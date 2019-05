Des milliers d'Israéliens manifestent contre Netanyahu

(Belga) Des milliers d'Israéliens ont manifesté samedi soir à Tel-Aviv contre d'éventuels accords de coalition du Premier ministre désigné Benjamin Netanyahu qui pourraient constituer pour l'opposition la fin de la démocratie dans le pays.

M. Netanyahu, qui a remporté les législatives du 9 avril, a jusqu'à mercredi soir pour former une nouvelle coalition. Jusqu'à présent il n'a pas réussi à répondre aux exigences conflictuelles de ses potentiels partenaires gouvernementaux, principalement sur la question de la conscription dans l'armée des juifs ultra-orthodoxes. Si aucun accord n'a été présenté jusqu'à présent, les spéculations vont bon train sur le fait que les membres de la coalition pourraient accepter des mesures visant à affaiblir le pouvoir judiciaire, qui cherche à lancer un procès contre M. Netanyahu. Le procureur général israélien Avichai Mandelblit a repoussé mercredi à début octobre la date à laquelle le M. Netanyahu doit être entendu pour répondre des accusations de corruption pesant sur lui. En février, il avait annoncé son intention d'inculper le Premier ministre pour "corruption", "fraude" et "abus de confiance" dans trois affaires. Le Premier ministre nie en bloc les accusations et dénonce une "chasse aux sorcières". Samedi soir, des milliers de personnes ont agité le drapeau israélien, scandant des slogans tels que "un peuple, une loi". "Nous ne vous laisserons pas transformer un Israël démocratique en une cour privée d'une famille royale ou d'un sultanat", a déclaré Benny Gantz, chef de l'alliance de centre-droit Bleu-blanc, qui passe pour être le plus grand parti d'opposition. "Vous n'êtes pas au-dessus des lois, on ne vous laissera pas être un dictateur", a lancé pour sa part Yair Lapid, également de l'alliance Bleu-blanc. "Nous sommes ici pour combattre pour notre pays. Netanyahu va écraser la Cour suprême pour empêcher la justice" de faire son travail, a dit Tamar Zandberg du parti Meretz. Les organisateurs ont estimé que des dizaines de milliers de personnes avaient participé à la marche qui a eu lieu devant le musée de Tel-Aviv. Moins de 10.000 manifestants étaient présents, selon la police. Si Netanyahu ne parvient pas à former une coalition d'ici mercredi, le président Reuven Rivlin pourrait confier la mission à un autre député. (Belga)