Des milliers d'Ukrainiens manifestent à Kiev en soutien à Saakachvili

Plusieurs milliers de partisans de l'opposant et ex-président géorgien Mikheïl Saakachvili ont manifesté dimanche à Kiev pour exiger son retour en Ukraine et demander la démission du président ukrainien Petro Porochenko.

Expulsé d'Ukraine le 12 février vers la Pologne, M. Saakachvili a été d'abord un allié de M. Porochenko avant d'en devenir l'un de ses plus farouches adversaires, accusant le président ukrainien de corruption.

Les partisans de l'opposant ont brandi dimanche dans les rues de Kiev des portraits du président ukrainien barrés d'une croix, scandant "Porochenko est un voleur" ou encore "démission".

Ils étaient près de 10.000 selon un journaliste de l'AFP sur place, 3.000 selon un décompte du ministère ukrainien des Affaires intérieures.

"Les gens n'en peuvent plus: rien ne change et tout va vers le pire", a expliqué à l'AFP une des manifestantes, Galina Zagorouïko.

Ancien président de la Géorgie, petit pays du Caucase du sud, Mikheïl Saakachvili, 50 ans, a été nommé en 2015 par M. Porochenko gouverneur de la région ukrainienne d'Odessa.

Un an et demi plus tard, il a démissionné pour se consacrer à la lutte contre la corruption, accusant le gouvernement ukrainien de ne pas mener les réformes exigées par le soulèvement populaire de Maïdan.

Il avait ainsi organisé plusieurs manifestations contre la corruption.

Après avoir obtenu la nationalité ukrainienne, il en a ensuite été déchu et est devenu apatride, ayant déjà perdu sa nationalité géorgienne. Expulsé une première fois, il était revenu en Ukraine en forçant le passage de la frontière avec la Pologne avec une foule de ses partisans.

M. Saakachvili a de nouveau déclaré compter sur la mobilisation de ses partisans pour pouvoir revenir en Ukraine et reprendre son combat contre "la dictature des oligarques" et le "pillage de l'économie" par le gouvernement.