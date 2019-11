Des milliers de boules de glace recouvrent une plage en Finlande: quel est ce phénomène mystérieux?

En ce début du mois de novembre, des milliers de boules de glace sont apparues sur une plage d'Hailuoto, une île du golfe de Botnie, entre la Finlande et la Norvège.

Il s'agit d'un phénomène météorologique rare, des petits morceaux de glace qui sont emmenés par le vent et le courant de l'eau pour finalement former de petites boules. Les plus petites ont la taille d'œufs, mais les plus grandes sont comme des ballons de football. Des phénomènes similaires avaient déjà été observés, notamment en Russie.