Des milliers de foetus découverts chez un médecin décédé aux USA

(Belga) Plus de 2.200 restes de foetus morts ont été découverts jeudi chez un médecin décédé, dans l'État américain d'Illinois, selon les autorités. Un avocat travaillant pour la famille parcourait les possessions du médecin quand il a fait la découverte de 2.246 "foetus médicalement préservés" dans sa maison, selon une annonce du bureau du shérif du comté de Will, non loin de Chicago.

Le médecin en question, Ulrich Klopfer, était décédé le 3 septembre. L'avocat qui a fait la découverte a prévenu les forces de l'ordre, qui sont venues enlever les restes humains. La famille du médecin collabore pleinement à l'enquête qui a été entamée. Le médecin était spécialisé dans les avortements. Il pratiquait dans l'État voisin d'Indiana mais, selon le New York Times, sa licence pour les avortements avait été retirée car il n'utilisait pas les méthodes les plus modernes. (Belga)