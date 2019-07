Des milliers de manifestants demandent la démission du gouverneur de Porto Rico

(Belga) Des milliers de manifestants ont réclamé mercredi la démission du gouverneur de Porto Rico, Ricardo Rossello, qui fait l'objet d'accusations de corruption et doit s'expliquer sur des messages sexistes et homophobes visant notamment le chanteur Ricky Martin.

Une vive polémique agite l'île des Caraïbes depuis que le Centre de journalisme d'investigation a révélé la semaine passée le contenu de conversations de groupe sur la messagerie Telegram entre le gouverneur Ricardo Rossello et une douzaine d'autres hauts responsables locaux. Selon des extraits publiés par le journal local El Nuevo Dia, ces hommes y échangent blagues misogynes et commentaires homophobes. "Ricky Martin est tellement macho qu'il couche avec des hommes parce que les femmes ne sont pas à la hauteur", a notamment écrit le responsable des finances du territoire américain, Christian Sobrino, qui a présenté samedi sa démission. Ricardo Rossello a jusqu'ici refusé de se retirer. Aux chants de "Ricky, renuncia! " ("Ricky, démissionne! ") une foule nombreuse s'est rassemblée mercredi à San Juan, la capitale de ce territoire associé aux Etats-Unis. Ricky Martin et d'autres personnalités portoricaines comme le rappeur Bad Bunny ont sévèrement critiqué Ricardo Rossello et ont appelé à se joindre aux manifestations. Des incidents ont éclaté vers minuit quand un groupe de manifestants a pénétré dans le périmètre de sécurité, lançant notamment des pierres et des coktails Molotov sur les forces de l'ordre, a indiqué la police.