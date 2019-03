Christchurch: foule lors d'une cérémonie à la mémoire des victimes

Des dizaines de milliers de personnes et des représentants de 59 pays participent à Christchurch (Nouvelle Zélande) à une cérémonie à la mémoire des victimes des attentats contre deux mosquées qui avait fait 50 morts.

La cérémonie a commencé avec un chant de lamentations maori, en présence notamment de la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern et de son homologue australien Scott Morrison.

Le 15 mars, 50 fidèles ont été abattus par l'extrémiste australien Brenton Tarrant dans deux mosquées de Christchurch.

Ce massacre "était une attaque dirigée contre nous tous", a déclaré la maire de Christchurch, Lianne Dalziel.

"Inspirés par la haine, ces actes visaient à nous diviser et à nous déchirer. Mais il nous ont unis au contraire dans la compassion et l'amour que nous éprouvons les uns pour les autres, quel que soit notre lieu de naissance", a-t-elle ajouté.

Les victimes étaient originaires de nombreux pays musulmans.

Cette cérémonie du souvenir, dont le thème est "Nous sommes unis" ("We are one"), était diffusée à la télévision nationale.

Azra Chida est venue d'Auckland pour rendre hommage à deux amis proches tués dans l'attaque, Linda Armstrong et Ata Elayyan. "Je suis venue rencontrer leurs familles et rendre visite aux blessés à l'hôpital", a-t-elle précisé à l'AFP juste avant le début de la cérémonie.

"Je suis ici par solidarité, pour montrer que nous ne sommes pas indifférents", explique un habitant de Christchurch, Bobby Turner. "Ce qui s'est passé était horrible . Les lieux de prière sont censés être des lieux "d'amour et de paix", a-t-il ajouté.

Le chanteur britannique Cat Stevens, immensément populaire dans les années 1970, et qui s'était converti à l'islam en prenant le nom de Yusuf Islam, doit chanter au cours de la cérémonie.