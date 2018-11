Des mines irakiennes déterrées par les inondations dans le désert du Koweït

(Belga) Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le Koweït, début novembre, ont déterré des mines posées par les troupes irakiennes entre 1990 et 1991 après avoir envahi ce petit pays du Golfe, a annoncé mercredi un responsable koweïtien.

La découverte de ces mines est venue perturber la saison de camping dans le désert du Koweït où les autorités ont fermé 18 sites, faisant actuellement l'objet d'une opération de ratissage, et désamorcé 48 mines après des plaintes de campeurs. L'adjoint du gouverneur des provinces de Jahra et de Farwaniya (dans le nord et le centre du pays), Fahad al-Shutaily, a indiqué que "les inondations ont déterré et emporté plusieurs mines, des bombes et des munitions que les troupes irakiennes avaient abandonnées dans le désert". "Nous attendons que le ministère de la Défense achève le déminage", a-t-il ajouté signalant que la Défense civile avait appelé au report de la saison jusqu'à ce que le ministère de la Défense sécurise la zone. Des centaines de milliers de Koweïtiens ont installé des tentes début novembre à l'ouverture de la saison alors qu'environ 300 mm de précipitations, soit l'équivalent d'une année de pluie, avaient frappé le pays. Sous le régime de Saddam Hussein, les troupes irakiennes ont envahi et occupé le Koweït le 2 août 1990 avant d'être évincées sept mois plus tard par une coalition militaire internationale sous commandement américain. Durant la guerre du Golfe et avant de se retirer du Koweït, les forces irakiennes auraient posé deux millions de mines dans le désert du pays, selon les autorités koweïtiennes qui affirment en avoir déterré 1,65 million, dans une opération de déminage ayant coûté plusieurs milliards de dollars, et laissé 350.000 autres. Les autorités koweïtiennes ont averti 60 camps et désinstallé 36 autres, selon M. Shutaily. Quelques campeurs ont, cependant, fait fi de cette mise en garde. Aucune perte humaine n'a été signalée pour l'instant. (Belga)