Des mystérieux paquets retrouvés sur une plage de Floride contenaient de la cocaïne

(Belga) Une vingtaine de paquets non identifiés retrouvés sur une plage de Cap Canaveral en Floride, où se trouvent les infrastructures de lancement de fusées, contenaient de la cocaïne.

Les paquets avaient été retrouvés pas un agent chargé de la protection de la faune et de la flore qui surveillait les tortues. Celle-ci a alerté la base spatiale qui a à son tour mis les services narcotiques au courant. La plage a été fermée et en tout 24 paquets ont été retrouvés, tous contenant de la cocaïne, pour l'équivalent d'environ 30 kilos, rapporte The Guardian. Vraisemblablement ces paquets s'étaient échoués après avoir été jetés à la mer depuis un bateau de trafiquants de drogues. Des telles découvertes ne sont pas rares en Floride. L'Etat américain sert de point d'entrée pour de larges quantités de stupéfiants en provenance d'Amérique latine. Par ailleurs, l'équivalent de 31,5 millions de dollars (26 millions d'euros) de cocaïne a aussi été saisi sur un bateau au large de Porto Rico. Une patrouille des gardes-côtes ont remarqué dimanche l'embarcation à hauteur de Yabucoa, au sud-ouest de l'île américaine, rapportent des médias locaux. A bord du navire de neuf mètres de long, les autorités ont découvert pas moins de 1.750 paquets contenant la substance illégale. Quatre personnes ont été arrêtées et une enquête à été ouverte. (Belga)