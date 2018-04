Des parents retrouvent leur petite-fille kidnappée à 3 ans, VIVANTE, après 24 ans de recherches

C'est une incroyable histoire que relate le Daily Mail. Des parents chinois ont retrouvé leur petite fille qui avait été kidnappée alors qu'elle était à peine âgée de 3 ans. À l'époque, les parents travaillaient sur un marché de Chengdu, dans la province du Sichuan quand leur petite-fille prénommée Qifeng a mystérieusement disparu. Wang et Liu, dévastés par la disparition de leur fille n'ont jamais cessé de déployer des efforts pour tenter de la retrouver, et ont toujours voulu garder espoir. Et leurs prières ont été exaucées cette année, après 24 ans.

Wang, le papa de Qifeng est entre-temps devenu chauffeur de taxi. Il a imprimé de petites cartes qu'il distribuait à tous ses clients. Sur celles-ci figuraient une photo de la petite fille et les coordonnées de son papa, espérant qu'un jour, sa fille, devenue adulte, allait peut-être être embarquer à bord de son taxi et se reconnaître.

Mais l'histoire a pris un autre tournant, quand un journaliste local a décidé de relayer à la télévision l'histoire de ce taximan à la recherche désespérée de sa fille. Un artiste-portraitiste qui collabore habituellement avec la police a pris connaissance de cette information et a décidé de donner un coup de pouce à la famille. Il a réalisé une simulation de portrait de ce à quoi la petite fille pourrait ressembler aujourd'hui, 24 ans plus tard.

De son côté, Qifeng a grandi à 20 kilomètres de là, élevée par une famille adoptive, qui l'a rebaptisée Kang Ying. La petite fille savait qu'elle était adoptée et a grandi pensant que ses parents l'avaient abandonnée sur le bas-côté d'une route.

Quand elle a aperçu l'esquisse réalisée par l'artiste-portraitiste, Kang Ying a été frappée par la ressemblance qu'elle partageait avec cette jeune femme.

Elle a contacté Monsieur Wang. Après avoir réalisé des tests ADN, il a été confirmé qu'il s'agissait bien de Qifeng. La jeune femme, qui avait entre-temps déménagé, a pris un vol pour retrouver ses parents biologiques. Lors de leur retrouvailles, Wang et Liu ont longuement pleuré en serrant dans leur bras leur fille, qu'ils ne pensaient jamais revoir. Ils ont également une petite-fille, Qifeng étant elle-même devenue maman.