Des pluies torrentielles font 27 morts au Japon, plus de 50 personnes portées disparues

(Belga) Les violentes pluies qui continuent samedi à se déverser sur le Japon ont fait 27 morts et plus de 50 personnes sont portées disparues, à la suite d'inondations et de glissements de terrain, rapporte samedi l'agence de presse nippone Kyodo.

Dix personnes ont perdu la vie dans la seule préfecture d'Hiroshima, selon les autorités locales. Des ordres d'évacuation et des conseils ont été adressés à 4,72 millions de personnes tandis que 48.000 membres des Forces d'autodéfense (l'armée), de la police et des pompiers sont mobilisés dans les opérations d'évacuation ou de recherche des victimes. Alors que les pluies torrentielles ont commencé jeudi, les services météorologiques japonais ont annoncé des précipitations record jusqu'à dimanche et mis en garde contre des inondations, glissements de terrain et la foudre. (Belga)