Des policiers sauvent un bébé de 7 mois coincé dans une voiture en plein soleil aux Etats-Unis (vidéo)

Ce 10 juillet à Atlanta aux Etats-Unis, Ronald Stoddard, policier responsable d’une équipe sur le terrain, s’est précipité vers le parking d'un centre commercial après avoir entendu des cris. Une mère en panique avait accidentellement enfermé sa fille de 7 mois dans SUV en plein soleil.

"J'ai appelé tout de suite à l’aide", dit la mère en détresse sur la vidéo capturée par le policier. "Je ne savais pas quoi faire, je n'avais rien pour casser la fenêtre."

Avec un outil en métal, le policier n'a pas hésité à briser la fenêtre du passager pour extirper l'enfant en pleurs de l'habitacle.

L'appel a eu lieu environ une semaine après qu'un autre officier, Michael Dorsey, ait été appelé pour porter secours à un garçon de 12 ans qui s'était accidentellement enfermé dans un camion.

52 décès l'an dernier

"L'année dernière a été a été une année record aux Etats-unis, avec 52 enfants décédés après avoir été laissés dans un véhicule au soleil", a confié le Dr Maneesha Agarwal de l'hôpital pour enfant d'Atlanta à CNN. 37 enfants en moyenne meurent chaque année des mêmes causes aux États-Unis, rapporte CNN.

Lorsque la température est de 26 degrés Celsius à l'extérieur, elle peut grimper jusqu'à 32 degrés à l'intérieur d'une voiture garée à l'ombre et jusqu'à 71 degrés en quelques minutes si la voiture est garée au soleil, indique le média américain.

Ne laissez jamais un enfant sans surveillance dans une voiture sous la chaleur, même à l'ombre, et même avec les vitres baissées. Les enfants et les animaux domestiques souffrent plus de la chaleur, car ils ne sont pas en mesure de réguler et de faire redescendre la température de leur corps aussi efficacement qu'un adulte.