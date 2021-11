Des pongistes chinois et américains associés lors des Mondiaux

(Belga) Des pongistes américains et chinois feront équipe lors des championnats du monde, pour célébrer les 50 ans de la "diplomatie du ping-pong" qui avait permis un dégel des relations bilatérales, a annoncé lundi la fédération internationale.

Les sportifs chinois Lin Gaoyuan et Wang Manyu feront respectivement équipe, en double mixte, avec les Américains Lily Zhang et Kanak Jha lors des compétitions qui débutent cette semaine, a indiqué la Fédération internationale de tennis de table (ITTF). "L'histoire va s'écrire à Houston", s'est félicité l'organisation internationale dans un communiqué. La ville américaine accueille les championnats du monde individuels et doubles du 23 au 29 novembre. Les deux paires "s'appuieront sur l'amitié sino-américaine" et ouvriront "un nouveau chapitre de la diplomatie du ping-pong", a affirmé de son côté Liu Guoliang, président de l'Association chinoise de tennis de table, l'organisme qui gère ce sport en Chine. "La diplomatie du ping-pong" fait référence à une série de matchs amicaux entre des équipes chinoises et américaines en 1971, qui ont ouvert la voie à des relations officielles entre les Etats-Unis et la Chine, alors isolée sur le plan diplomatique. Ce 50e anniversaire intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Pékin et Washington, les relations s'étant fortement dégradées durant le mandat de l'ex-président américain Donald Trump. Les deux pays continuent à s'opposer sur un certain nombre de sujets comme Taïwan, le traitement de la minorité ouïghoure en Chine, le déséquilibre de la balance commerciale ou encore la reprise en main du territoire autonome de Hong Kong par le gouvernement central chinois. Des responsables et des médias officiels chinois ont toutefois salué cet anniversaire comme une occasion de célébrer "le formidable patrimoine" laissé par la diplomatie du ping-pong en matière de renforcement des liens sino-américains. (Belga)