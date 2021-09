Il y a un an encore, cet établissement de Tokyo était un "izakaya" - un pub de style japonais qui servait des petits plats et des boissons alcoolisées. Mais avec les nombreuses restrictions liées au Covid-19 et l’interdiction de vendre de l’alcool, la chaîne a vu ses ventes chuter de 80%. "Frustré" par la gestion du gouvernement, le patron a dû se montré créatif.