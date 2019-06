Des restrictions d'eau entrent en vigueur pour 5 millions d'habitants à Sydney

(Belga) Des mesures de restriction d'eau entrent en vigueur samedi à Sydney, métropole australienne de plus de 5 millions d'habitants. Il s'agit des premières limitations de grande ampleur imposées en une décennie, en réponse à une année marquée par de faibles précipitations et une sècheresse prolongée dans l'Etat de Nouvelles-Galles du Sud.

Le premier niveau des restrictions entre en vigueur samedi dans la ville et sa banlieue, où les habitants ne pourront plus utiliser de jets d'eau pour arroser les jardins ou laver les voitures. Les amendes encourues sont de 220 dollars australiens (136 euros) pour les particuliers et 550 AUD (340 euros) pour les entreprises. Les dernières restrictions remontent à l'année 2009. Elles refont leur apparition cette année pour éviter une pénurie. Le bureau météorologique australien prévoit en effet des températures élevées et des précipitations sous la moyenne durant l'hiver australien, du mois de juin au mois d'août, ce qui précipite la demande en eau. La ville de Sydney constate des niveaux d'eau au plus bas dans ses réserves depuis les années '40 et plusieurs villes de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud subissent des conditions records de sécheresse. Les réserves sont passées de 95% il y a deux ans à 53% cette année. La seconde ville d'Australie, Melbourne, avait imposé des restrictions en 2012 et adopté un plafond journalier volontaire de 155 litres d'eau par personne. Les habitants de Sydney ont utilisé en moyenne 210 litres d'eau par jour en 2018, contre 161 à Melbourne, selon les autorités australiennes. (Belga)