Des scènes apocalyptiques: la Californie toujours sous les flammes du Dixie Fire, le 2e plus gros incendie de son histoire

Le gigantesque Dixie Fire, devenu dimanche le deuxième plus vaste incendie de l'histoire de la Californie, devrait perdurer pendant encore au moins une dizaine de jours, faisant fuir des milliers de personnes tandis que trois habitants manquaient toujours à l'appel.

Selon le dernier bilan publié par les pompiers de Californie peu avant 15H00 (00H00 HB), le brasier avait réduit en cendres un peu plus de 187.000 hectares depuis son départ le 13 juillet dans le nord de cet Etat. Il n'était circonscrit qu'à 21%.

Nous devons admettre ouvertement que ces incendies sont causés par le climat

"C'était comme conduire hors d'une zone de guerre comme on voit dans les films", a raconté à l'AFP Tami Kugler, assise près d'une tente installée sur un site d'évacuation où elle s'est réfugiée après avoir fui Greenville. Ce bourg a été totalement ravagé il y a quelques jours et trois personnes étaient toujours portées disparues dimanche.



Avant/Après l'incendie. A gauche, en haut, une station essence à Greenville avant l'incendie le 23 juillet, en bas, la même station essence après avoir pris feu le 4 août. A droite, en haut, une maison en train de brûler le 24 juillet, en bas, ce qu'il reste de la maison, seulement 2 jours après soit le 26 juillet, dans le quartier "Indian Falls".

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a parcouru samedi les ruines de la ville, exprimant sa "profonde reconnaissance" à l'égard du travail sans relâche des soldats du feu. Il a affirmé que les autorités devaient consacrer davantage de ressources à la gestion forestière et à la prévention des incendies. Mais "les sécheresses sont beaucoup plus sévères, il fait plus chaud que jamais... Nous devons admettre ouvertement que ces incendies sont causés par le climat", a-t-il ajouté.



11 incendies faisaient rage simultanément dimanche à travers tout l'Etat californien

Le brasier n'a fait que grossir, attisé par une chaleur étouffante, une sécheresse alarmante et des vents persistants. Les feux de forêt sont courants en Californie, au point que les habitants se demandent parfois ce qu'il reste à brûler. Mais en raison du changement climatique, cet été est particulièrement violent et onze incendies sévissaient dimanche à travers tout l'Etat.



Huit des dix plus gros incendies jamais survenus en Californie ont brûlé depuis 2017. Et même six depuis 2020, lorsque s'est produit le plus vaste de tous, August Complex, avec 417.000 hectares détruits.

5.000 pompiers mobilisés nuit et jour: ils estiment que l'incendie ne sera pas éteint avant le 20 août

La météo plus clémente ce week-end a accordé un peu de répit aux 5.000 pompiers combattant nuit et jour le brasier, déjà plus grand que la ville de Los Angeles. Progressant sur des sentiers extrêmement escarpés, trois d'entre eux ont été blessés en opération. Mais des températures étouffantes supérieures à 38 degrés Celsius sont de nouveau attendues en milieu de semaine et les soldats du feu estiment que l'incendie ne sera pas éteint avant le 20 août.











