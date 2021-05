Des shamans se rassemblent pour prédire le prochain président du Pérou... et ne tombent pas d'accord! (vidéo)

Des chamans péruviens, avec des maracas, de la fumée et des photos des deux candidats à la présidentielle du pays andin, tentent de prédire le vainqueur d'un second tour de scrutin polarisé qui aura lieu le 6 juin.

Sur une colline pierreuse de Lima, ils ont brûlé de l'encens et joué des instruments de musique dans des tenues traditionnelles colorées pour prédire le vainqueur entre le leader socialiste Pedro Castillo et la conservatrice Keiko Fujimori. Le vote pourrait faire basculer le Pérou riche en cuivre vers la gauche, Castillo s'engageant à réécrire la constitution et à prélever de plus grandes parties de la richesse minière. Ou cela pourrait annoncer le retour de la famille controversée Fujimori, qui dominait autrefois la politique péruvienne mais qui a été embourbée dans des scandales de corruption.

"Deux candidats se présenteront au vote de dimanche et il a été constaté que le prochain président sera un homme, un homme parce que nous avons examiné les deux", a déclaré Walter Alarcón, un chaman indigène.

Les chamans avaient des photos des candidats sur lesquelles ils soufflaient de la fumée en secouant des maracas et en jouant d'un instrument à vent traditionnel connu sous le nom de pututo ou caracola. D'autres ont jeté des pétales de fleurs ou ont frappé les photos avec des épées métalliques.

Pas d'accord sur l'issue du scrution

Tous n'étaient pas d'accord pour savoir qui gagnerait. "J'ai vu que Keiko est la personne qui va rejoindre le gouvernement et si elle doit arriver, nous devons lui faire faire les choses de la meilleure façon et c'est pourquoi nous faisons ici des offrandes", a déclaré Ana María Simeón.

Juan de Dios, un chaman du nord du Pérou, bastion de Castillo, a déclaré qu'il soutenait pleinement le candidat socialiste, dont la montée soudaine a effrayé les marchés et certains mineurs, préoccupés par un changement radical de la politique du pays. "Nous sommes venus pour élever M. Pedro Castillo car beaucoup de gens ne veulent pas le voir ou ne veulent pas qu'il gouverne le Pérou", a déclaré de Dios. "Nous sommes venus pour le fortifier avec de bons vents."

Le chaman a déclaré qu'ils avaient organisé un rituel utilisant la plante Wachuma, qui est utilisée dans la médecine traditionnelle andine. "C'est une plante sacrée et grâce à notre visualisation, nous avons pu voir qu'un monsieur allait être président du Pérou le 6 juin", a-t-il déclaré.