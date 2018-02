Des singes macaques à longue queue clonés par un laboratoire chinois

(Belga) Des scientifiques chinois sont parvenus pour la première fois à produire deux singes macaques parfaitement identiques en usant de la technique qui avait permis il y a 20 ans de cloner la brebis Dolly. Zhong Zhong et Hua Hua sont nés respectivement il y a huit et six semaines dans un institut de neurologie de Shanghai, ont affirmé les chercheurs dans un communiqué.

Les scientifiques ont extrait le noyau originel de l'ovule et l'ont remplacé par le noyau cellulaire d'un autre animal. Depuis la naissance de Dolly en 1996 en Ecosse, les chercheurs sont parvenus à produire plus de 20 autres espèces, notamment des vaches, des porcs et des chiens. Les primates semblent plus compliqués à cloner que les autres mammifères. Ce n'est cependant pas la première fois que des singes sont clonés. Il s'agit néanmoins de la première expérience réussie à partir d'une cellule non-embryonnaire. (Belga)