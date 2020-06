Températures RECORD en Sibérie: il a fait 38 degrés ce week-end

Ce week-end, une température de 38 degrés a été relevée en Sibérie, dans une ville bien au nord du cercle polaire arctique. Il n'a jamais fait aussi chaud dans cette région du monde.

En hiver, les températures peuvent descendre jusqu'à – 70 degrés à Verkhoïansk. La ville est surtout connue pour être le thermomètre du cercle polaire. En été, les températures n'étaient jamais montées jusqu'à 38 degrés, 20 de plus que la normale. Cette hausse des températures est liée à un phénomène atmosphérique très particulier, une bulle d'air chaud localisée sur la Sibérie.

"Cette bulle d'air chaud va entretenir une situation atmosphérique qui va empêcher l'intrusion d'air froid de venir, explique Xavier Fettweis, climatologue à l'Université de Liège . C'est donc une sorte de rétroaction d'emballement qui fait que dans les prochains jours, la canicule va rester là-bas."

Un impact environnemental sur le long terme ?

En septembre et en août, des incendies gigantesques ont fait rage. Cette année, leur ampleur était exceptionnelle et fait craindre un impact environnemental à long terme. En Arctique, les températures augmentent plus vite que dans le reste du monde. C'est un cercle vicieux qui vient d'être enclenché. "Ce qu'on observe globalement, c'est que l'Arctique se réchauffe beaucoup plus vite que ce que les modèles. Cela veut dire que dans les projections futures du GIEC, on pourrait sous-estimer ce qui pourrait se passer dans les prochaines décennies."

La Sibérie n'est pas la seule région arctique concernée par ce réchauffement. Au Groenland, par exemple, la fonte des glaces a débuté avec deux semaines d'avance.