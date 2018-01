Des terroristes attaquent un hôtel de Kaboul et tirent sur les clients: 18 morts dont 14 étrangers

Au moins 18 personnes, dont 14 étrangers, ont péri dans l'attaque de l'hôtel Intercontinental à Kaboul, selon un nouveau bilan de cet attentat revendiqué par les talibans. L'attentat est survenu dans la nuit de samedi à dimanche.



"Quatorze étrangers et quatre Afghans ont été tués", a déclaré un porte-parole du ministère de l'Intérieur, Najib Danish, à la chaîne Tolo news, sans préciser les nationalités.





Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd



L'attentat, qui a duré une douzaine d'heures, a été revendiqué par les talibans. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Pavlo Klimkine, a fait état sur Twitter de "six citoyens ukrainiens" tués dans l'attaque.



La violence de l'attaque laissait d'emblée craindre un bilan beaucoup plus lourd avec des assaillants dépeints comme tirant à vue dans la salle à manger avant de forcer les chambres pour prendre des clients en otages, parfois immédiatement abattus. Ils avaient en outre déclenché un incendie au quatrième étage, qui a duré une bonne partie de la nuit.



Selon M. Danish, le commando était composé de six hommes. L'attaque n'a pris fin que plus de douze heures plus tard, une fois les assaillants abattus par les unités afghanes avec le soutien de la coalition occidentale sous mandat de l'Otan. Le porte-parole des taliban Zabiullah Mujahid a revendiqué l'opération dans un message affirmant que l'hôtel était "plein d'envahisseurs américains et d'autres nationalités" et que l'attaque a tué des "dizaines" d'entre eux.