Des tirs au siège de Youtube en Californie

(Belga) Des coups de feu ont été signalés mardi sur le site du campus du groupe YouTube, filiale de Google, à San Bruno en Californie, rapportent des médias américains. La police a rapidement confirmé la présence d'un "tireur actif", et est descendue en nombre sur les lieux.

"Nous répondons à un tireur actif. Merci de rester éloignés de Cherry Ave et Bay Hill", l'adresse du siège du groupe, a tweeté la police de San Bruno, dans la banlieue de San Francisco. CNN rapporte le témoignage d'un employé de l'entreprise qui indique que des travailleurs tentaient de s'enfuir du bâtiment aussi vite que possible. Les médias locaux relayaient mardi des images montrant des personnes évacuant le bâtiment en file indienne, mains en l'air, escortées par la police, avant d'être fouillée une à une. Précédemment, des employés de Youtube travaillant au siège de l'entreprise avaient signalé avoir entendu des coups de feu et vu des personnes courir. Certains travailleurs se sont barricadés avec leurs collègues, en attente d'aide pour pouvoir évacuer les lieux. Les forces de l'ordre n'ont pas communiqué sur l'éventuelle présence de blessés, mais plusieurs médias américains indiquent avoir appris auprès d'hôpitaux des environs que des personnes avaient été prises en charge. (Belga)