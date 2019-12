Des voleurs espagnols surpris par un policier champion de course à pied

Deux voleurs à la tire qui, en Espagne, avaient dérobé un sac contenant plus de 3.000 euros ont eu la malchance de tomber sur un policier champion de course à pied qui les a rattrapés sans effort.



Vendredi dernier, les voleurs, âgés de 33 et 37 ans, ont dérobé un sac à un homme sortant d'une banque, dans la ville de Séville en Andalousie (sud), a expliqué sur son compte Twitter le service local des urgences. Mais la victime a alerté rapidement la police locale en indiquant que les assaillants avaient fui en voiture.



Constatant qu'ils étaient suivis, les voleurs ont abandonné leur véhicule et sont partis en courant, avant d'être rapidement rattrapés par un agent de police à la foulée exceptionnelle, a rapporté l'édition de Séville du journal ABC.



"Ils ignoraient, après avoir dérobé 3.000 euros à Séville, qu'un des agents de la police locale (...) qui les poursuivaient était Champion du monde de 4x400, record d'Europe et champion d'Espagne de 400 m" dans sa catégorie, a écrit le service des urgences.



Quant au policier, il a concédé, à la télévision Antena 3, que cette course sur "200 ou 300 mètres" n'avait pas été trop dure pour lui.