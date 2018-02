Des vols VLM vers la Chine "dans moins d'un an", depuis Ostende, Zaventem ou Liège

(Belga) La compagnie aérienne belge VLM, dont la volonté de relier le Royaume à la Chine était déjà connue, compte proposer des liaisons vers "plusieurs villes chinoises", "endéans les 12 mois", a appris La Libre Belgique auprès d'Yves Panneels, chargé de la communication de la compagnie. Le journal rapporte l'information mercredi.

Actuellement, la compagnie basée à l'aéroport d'Anvers a six avions, des Fokker-50 d'une cinquantaine de places. Pour les plus longues distances envisagées, comme celles vers des villes secondaires chinoises (de 7 à 8 millions d'habitants), des Airbus A330 vont être achetés. Reste à savoir depuis quel aéroport belge la liaison vers la Chine se fera. La piste de l'aéroport d'Anvers est trop courte pour accueillir des vols long-courriers, note La Libre. La compagnie a également déjà exclu Charleroi, car la piste n'y est "pas assez longue pour optimaliser les vols". "On devrait limiter la capacité de nos avions, ce que nous ne désirons pas faire", précise Yves Panneels. Le choix se fera donc entre Ostende, Zaventem et Liège.