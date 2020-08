Désormais un ouragan, Laura s'approche des côtes américaines

(Belga) L'ouragan Laura qui charrie des vents soufflant à 120 km/h mardi dans le Golfe du Mexique menace les Etats américains du Texas et de la Louisiane déjà aux prises avec la pandémie de Covid-19. Des évacuations étaient en cours dans les zones les plus exposées.

Laura devrait se renforcer encore davantage en s'approchant des côtes sud-ouest de la Louisiane et sud-est du Texas que l'ouragan devrait toucher dans la soirée de mercredi, selon le Centre national des ouragans (NHC). Le NHC, basé à Miami, a mis en garde contre des crues soudaines et des inondations dans des portions du Texas, de la Louisiane et de l'Arkansas. "Nous devons nous préparer à ce que Laura puisse devenir un (ouragan de) catégorie 4", a affirmé le gouverneur du Texas Greg Abbott. Il a notamment mis en garde contre les vents violents qui devraient souffler sur la région la plus boisée de l'Etat, ainsi que sur les possibilités de tornades. Comparé à l'ouragan de catégorie 3 Harvey, qui avait provoqué des inondations catastrophiques et fait 68 morts en 2017, "ce sera un épisode plus venteux", a expliqué le gouverneur. Des évacuations étaient en cours depuis la matinée dans les zones les plus à risque, notamment sur la côte où la montée des eaux pourrait atteindre trois mètres. Plusieurs centres d'hébergement d'urgence ont ouvert dès mardi au Texas, avec des précautions sanitaires pour lutter contre la propagation du virus. Laura, qui était à 845 kilomètres de la Louisiane mardi, a déversé des trombes d'eau et provoqué des inondations en Haïti et en République dominicaine, où au moins 24 personnes sont mortes. A Cuba, elle a causé des dégâts matériels mais pas de décès. (Belga)